Entrega SPyCI paquetes alimenticios a familias de comunidades indígenas de Parral

La Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) entregó paquetes alimenticios del programa “Juntos Por Nuestra Identidad”, a habitantes de distintas comunidades del municipio de Parral.

La jornada tuvo como objetivo acercar apoyos alimentarios a las familias y mantener la atención directa con la población.

Los apoyos fueron distribuidos en las comunidades de Los Carrizos, Los Venaditos y San Andrés, donde se benefició a 317 personas.

El titular de la SPyCI, Enrique Rascón Carrillo, destacó que estas acciones forman parte del trabajo permanente, que la dependencia mantiene para impulsar a los pueblos originarios.

Informó que se continuará con el desarrollo jornadas de atención en distintos municipios del estado, con el acercamiento de programas a través del trabajo coordinado con las autoridades locales.

El acto contó con la participación del presidente municipal, Salvador Calderón; los gobernadores indígenas de Los Carrizos, Ramón Rocha; de Los Venaditos, Mónica Rubí y de San Andrés, Guillermo Negrete Rubí.