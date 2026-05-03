Vinculan a proceso a líder de Los Petrofactureros y a 8 más de la red delictiva

Un juez federal vinculó a proceso a nueve presuntos integrantes de Los Petrofactureros, entre ellos a su probable líder Héctor Iván Pineda.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), dicha red criminal está integrada por personas físicas y morales relacionadas con más de 40 empresas utilizadas para simular actividades en sectores logístico, energético y de transporte, sin contar con infraestructura real.

El agente del Ministerio Público Federal los imputó por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, contra la salud y posesión de cartuchos y cargadores.

Hace unas semanas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) cumplimentaron órdenes de aprehensión en el Estado de México, Chihuahua y Querétaro contra:

Héctor Iván Pineda

Lizitza Anaid Pineda

Karen Araceli Torres

Perla Oralia Vega

Gualberto Morales

Nizarindani Hernández

Araceli Juárez

José Arturo Salvador

Tania Penélope Torres

Durante dichas acciones se aseguraron 47 vehículos, cinco inmuebles, joyería y dinero en efectivo.

El juez de control vinculó a proceso a Lizitza, Karen, Gualberto, Héctor, Nizarindani, Araceli, José y Tania por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y como medida cautelar prisión preventiva oficiosa; mientras que a Perla, únicamente por el segundo de estos ilícitos y prisión preventiva justificada.

Además, a Héctor y Nizarindani, en una diversa causa penal, fueron vinculados a proceso por los delitos de posesión de cartuchos y cargadores, contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Antecedentes

El pasado 22 de abril, Ulises Lara López, fiscal especial de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, anunció que detectaron la existencia de empresas dedicadas al contrabando de combustible que han recurrido a esquemas de simulación de operaciones comerciales que han llegado a los 23 mil millones de pesos.

En conferencia de prensa, el funcionario dijo que Los Petrofactureros fueron identificados por diversas autoridades financieras mexicanas.

“El esquema de Los Petrofactureros se compone de varias personas físicas que participan como representantes, socios o firmantes de diversas empresas ante las autoridades hacendarias, como ante distintas instituciones financieras, las cuales se acreditó, no contaban con los permisos personales, ni infraestructura para ser constituidas como empresas operativas, ni para comercializar, transportar o distribuir hidrocarburos”.

“Al respecto, realizamos la judicialización del caso a inicios de abril de este año, con lo que obtuvimos diversas órdenes de aprehensión. Las personas investigadas se encuentran relacionadas con más de 40 empresas de diversos giros como logística, construcción, energéticos, maquiladoras, transportistas, entre otras”.

“Hasta el momento hemos llevado a cabo la aprehensión de seis posibles participantes de Los Petrofactureros, quienes fungían como operadores, prestanombres y líderes de la red de huachicol fiscal relacionados con al menos ocho empresas”.

En conferencia de prensa junto con Omar García Harfuch, titular de la SSPC, el fiscal añadió que durante el desarrollo de estas investigaciones, han asegurado cinco inmuebles con valor total de 52.4 millones de pesos, 47 vehículos de alta gama con un valor aproximado de 66.6 millones de pesos, joyería con un valor cercano a 1.6 millones de pesos y dinero en efectivo con un monto de al menos 265 mil pesos.

“Con ello, mermamos a la organización criminal de los petrofactureros con 126 millones, 265 mil pesos aproximadamente”, apuntó.

Con información de Milenio