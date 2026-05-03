Caso Rocha es un hecho mediático para tapar lo de la CIA en Chihuahua, dice Dolores Padierna; reconoce “equívocos” en Morena

Al reconocer que Morena ha cometido “equívocos” en el pasado, la diputada Dolores Padierna minimizó las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, al señalar que el gobernador con licencia de Sinaloa “está de salida”.

En declaraciones a los medios de comunicación, la legisladora aseguró que las denuncias contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses tienen trasfondo político y mediático, por lo que descartó que puedan afectar electoralmente a su partido.

“Estamos a tiempo, todavía no empieza ni el año electoral, todos nos estamos apenas preparando. Creo que estamos a tiempo para aclarar y todo. Los que estamos en territorio vemos el pulso de la gente, y la gente es crítica, es demandante, es, en fin, está muy consciente de todo lo que pasa”, señaló.

“Yo lo considero como un hecho mediático para tapar otro más grave, que es el de la CIA en Chihuahua. Ahí está la razón, porque si tanto interesaba, ¿por qué lo hacen hasta ahora?”, cuestionó.

Dolores Padierna criticó al Partido Acción Nacional (PAN) por apoyar la postura del gobierno de Estados Unidos.

“Yo no compro la narrativa de Estados Unidos, una narrativa gringa que solo el PAN toma, solo el PAN ha retomado porque les conviene. Donald Trump es su verdadero dirigente, aquí no tienen dirigentes y se agarran de un fierro hirviendo, la verdad. No sé el PAN a qué le tira con eso”, apuntó.

La diputada subrayó que su partido aprendió la lección y con la nueva dirigente evitará cometer los errores del pasado.

“A veces arrancar tan temprano o tan rápido como lo fue Morena, pues tuvimos equívocos, llamémosle así. Lo importante es haber aprendido la lección, tener un grupo, compañeras, en este caso, de dirección, que reconozcan esa realidad, que subsanen cualquier problema de ese tipo, y nos vamos a una siguiente etapa muy importante, habiendo aprendido la lección, digámoslo así.

“Y yo espero que este congreso dé luces también al respecto, de las compañeras intachables, impecables, que además, pues, son mis compañeras de lucha y de trabajo, pues, todos la las conocemos, son dirigentes de primer nivel y lo harán muy bien”, aseguró.

-¿Rubén Rocha Moya es un equívoco?, se le preguntó.

-Pues, ya está de salida, ya debimos haber hablado de esto al principio de su gobierno y ahorita ya va de salida.

-¿El partido ya no respalda a Rocha Moya?

-El partido respalda a quien tenga que respaldar. Rocha Moya no necesita nuestro respaldo. Él tiene que rendir cuentas, pidió licencia, está rindiendo cuentas, y será la autoridad quien corresponda ese ese interior. Nosotros somos políticos nada más.

-¿Se le debería de expulsar del partido?

-No, yo no soy quien. Por fortuna, él ya pidió licencia, está ahora sí que a expensas de lo que digan las autoridades. Las autoridades tienen que hacer su trabajo. Yo no soy quién para acusar.

Con información de El Universal