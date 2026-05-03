Paul McCartney y Ringo Starr emocionan a fans de The Beatles: Preparan nueva canción juntos

Paul McCartney y Ringo Starr vuelven a emocionar a los fans de The Beatles con una nueva colaboración musical. Los dos integrantes sobrevivientes del legendario cuarteto británico se reunieron en el estudio para grabar “Home to Us”, una canción que formará parte del próximo álbum solista de McCartney, titulado The Boys of Dungeon Lane.

El tema nació durante una sesión en el estudio del productor Andrew Watt, en Los Ángeles, donde McCartney trabajaba en su nuevo material. En un inicio, Ringo Starr habría llegado para grabar pistas de batería, pero el proceso terminó convirtiéndose en un dueto vocal entre ambos. El lanzamiento del álbum está previsto para el 29 de mayo de 2026.

Paul McCartney y Ringo Starr vuelven a colaborar años después de The Beatles

La noticia ha generado gran entusiasmo entre los seguidores de The Beatles al reunir nuevamente a Paul McCartney y Ringo Starr, dos figuras fundamentales de la banda más influyente de la historia. Esta nueva colaboración se titula “Home to Us” y formará parte del próximo álbum de McCartney, anunciado en Instagram este 30 de abril. Tras el adelanto de los títulos de las canciones, los fanáticos ya han comenzado a desarrollar diversas teorías sobre el significado de las nuevas canciones.

La canción también contará con voces adicionales de Chrissie Hynde, vocalista de The Pretenders, y Sharleen Spiteri, integrante de Texas, según reportó Excélsior. Con ello, “Home to Us” se perfila como uno de los temas más comentados del nuevo proyecto de McCartney, por el tono de homenaje a la amistad, las raíces y la memoria compartida.

Las álbum recuerda la época de esplendor de McCartney con The Beatles, presentándose como un trabajo lleno de recuerdos de la icónica banda integrada por John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison. Al ser una especie de tributo a aquellos tiempos, la presencia de Ringo resulta extra especial ya que ambos son los únicos miembros del grupo en la actualidad y han mantenido una amistad desde su adolescencia.

El proyecto tendría un tono íntimo y autobiográfico. Según la publicación de Instagram, McCartney aborda recuerdos de su vida antes de la fama, especialmente su infancia y juventud en Liverpool durante los años 40 y 50 así como un sonido descrito como acústico, cálido y melancólico.

Las colaboraciones de Paul McCartney y Ringo Starr y su amistad de años

Antes de la nueva colaboración que se ha reportado entre Paul McCartney y Ringo Starr , los dos exintegrantes de The Beatles ya habían coincidido en distintos proyectos. Su historia compartida no terminó con la separación de la banda en 1970 con los años han vuelto a encontrarse en estudios, discos y escenarios.

Una de sus reuniones más recordadas ocurrió en 1997, cuando Ringo participó en el álbum Flaming Pie de Paul McCartney. En ese disco, Starr tocó la batería en “Beautiful Night”, tema que también contó con la participación de Jeff Lynne y Linda McCartney; además, de aquellas sesiones surgió “Really Love You”, otra canción incluida en el mismo álbum.

Años después, en 2010, Paul devolvió la visita en el álbum Y Not de Ringo Starr. McCartney colaboró en “Walk With You”, canción en la que aportó bajo y coros, y que se convirtió en uno de los momentos más emotivos del disco por su mensaje sobre la amistad. En 2017, volvieron a reunirse para Give More Love, otro álbum de Ringo. Paul participó en “We’re On the Road Again”, canción en la que también aparecieron Joe Walsh, Steve Lukather y Edgar Winter.

Más recientemente, ambos fueron parte de “Now and Then”, lanzada en 2023 y presentada oficialmente como “la última canción de The Beatles”. El tema, escrito y cantado originalmente por John Lennon, fue trabajado en distintas etapas por los miembros sobrevivientes de la banda y finalmente terminado por Paul y Ringo más de cuatro décadas después.

La relación entre Paul McCartney y Ringo Starr se ha mantenido como uno de los vínculos más entrañables de los Beatles. Tras la separación del grupo, ambos siguieron caminos solistas, pero nunca rompieron del todo ese lazo desde Liverpool.

Con información de Quién