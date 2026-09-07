Vinculan a proceso a imputado por violación y lesiones calificadas

El Ministerio Público de la Fiscalía Zona Occidente, expuso datos de prueba que fueron considerados por un Juez de Control para dictar auto de vinculación a proceso en contra del imputado Moisés T. C., por los delitos de violación agravada y lesiones calificadas, cometidos en Yepachi, municipio de Temósachic.

De acuerdo a las indagatorias ministeriales, la noche del 14 de agosto del 2026, el imputado interceptó a la víctima, menor de edad, la golpeó con una piedra y la arrastró hacia un paraje en donde la agredió sexualmente.

El imputado fue detenido el pasado jueves 03 de septiembre por agentes ministeriales que le cumplimentaron una orden de aprehensión.

Tras resolver la situación jurídica del imputado, el Juez de Control fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria a cargo de la representación social.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).