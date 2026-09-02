Vinculan a proceso a imputado por robo de cable propiedad de TELMEX

• El cable sustraído tiene un valor de más de 45 mil pesos.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, obtuvo la vinculación a proceso del imputado José Manuel L. C., por el delito de robo agravado, cometido en perjuicio de la empresa TELMEX.

De acuerdo con la investigación ministerial, el día 22 de agosto de 2026, el imputado subió al techo de una bodega ubicada en la colonia Pacífico, en la ciudad de Chihuahua, en donde cortó y sustrajo tres rollos de cablea propiedad de TELMEX, con un valor de 45 mil 265 pesos, además de ocasionar daños e interrupción del servicio.

El imputado fue sorprendido por personal de seguridad, que realizó el reporte al número de emergencias 911, y posteriormente fue detenido en términos de flagrancia por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Con base en los datos de prueba expuesto por un agente del Ministerio Público, el Juez de Control conocedor de la causa penal 2397/2026, resolvió la situación jurídica del imputado José Manuel L. C., a quien se le concedió la suspensión condicional del proceso.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro refrenda su compromiso de realizar las investigaciones necesarias para combatir los delitos que afectan el patrimonio y garantizar el acceso a la justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).