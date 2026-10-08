Vinculan a proceso a imputado por robo de cable al Municipio de Chihuahua

•⁠ ⁠Fue detenido en flagrancia por elementos de la Policía Municipal en la colonia Guadalupe.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, obtuvo la vinculación a proceso de Julio César L. F., imputado por el delito de robo agravado, cometido en perjuicio del Municipio de Chihuahua.

Con los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público, se acreditó la probable responsabilidad del imputado ante la Juez de Control conocedora de la causa penal 2161/2026.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 24 de julio de 2026, el imputado fue sorprendido cuando sustraía aproximadamente 20 metros de cable de cobre de un dispositivo de vigilancia perteneciente al Municipio de Chihuahua, ubicado en la colonia Guadalupe, en la ciudad de Chihuahua.

El imputado fue detenido en flagrancia por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes lo encontraron enrollando el cableado que había sustraído.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro refrenda su compromiso de combatir los delitos que afectan el patrimonio de las instituciones públicas y llevar ante la justicia a quienes los cometen.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).