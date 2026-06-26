Keylor Navas lidera convocatoria de Liga MX para el Juego de las Estrellas

Nueva York. El veterano arquero Keylor Navas encabeza la primera lista de figuras de la liga mexicana futbol para el Juego de las Estrellas frente a la Major League Soccer (MLS), de Estados Unidos, en el que el costarricense podría volver a enfrentar al astro argentino Lionel Messi.

Por su parte, el ahora integrante del Inter Miami lidera la convocatoria de la MLS para este juego de exhibición que se disputará el 29 de julio en Charlotte, Carolina del Norte.

Por diversas razones, Messi no participó en los dos All Stars anteriores y en esta ocasión está también por confirmar su presencia en el evento, programado 10 días después de la final del Mundial 2026 a la que aspira a llegar con la selección argentina.

Keylor Navas, antiguo rival de Messi en la liga española cuando jugaban para Real Madrid y Barcelona, respectivamente, fue incluido entre los 14 primeros convocados de la Liga Mx después de llegar con Pumas a la final del torneo Clausura 2026, perdida ante Cruz Azul.

Recién llegado al club universitario, Navas no participó en la edición de 2025 del All Star en la que el combinado de la MLS se impuso por 3-1 al de la liga mexicana en Austin, Texas.

En la convocatoria dada a conocer este viernes también destaca la presencia de los mediocampistas Brian Gutiérrez y Erik Lira, del Guadalajara y Cruz Azul, respectivamente, quienes se encuentran compitiendo con México en el Mundial 2026.

Estos son los primeros 14 convocados de la liga mexicana, seleccionados a partir de los premios entregados a fin de temporada:

Porteros: Keylor Navas (Pumas) y Nahuel Guzmán (Tigres).

Defensas: Federico Pereira (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca) y Bryan González (Guadalajara).

Mediocampistas: Erik Lira (Cruz Azul), Marcel Ruiz (Toluca), Fernando Gorriarán (Tigres), Nicolás Castro (Toluca), Kevin Castañeda (Tijuana), Santiago Sandoval y Brian Gutiérrez (Guadalajara).

Delanteros: João Pedro (Atlético San Luis) y Armando González (Guadalajara).