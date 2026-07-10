Vinculan a proceso a imputado por homicidio cometido en la colonia Valle Dorado

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Sergio V. A., por el delito de homicidio calificado, cometido a un masculino, el día 15 de diciembre del 2025, al interior de un domicilio de la colonia Valle Dorado, en Ciudad Juárez.

Por medio de datos de prueba y argumentación jurídica, el agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Contra la Vida, acreditó la posible participación del imputado, en la conducta criminal cometida a la víctima Rodolfo C. V.

De acuerdo con la investigación ministerial, el probable responsable disparó con un arma de fuego contra la víctima, privándola de la vida

En la continuación de la audiencia inicial, el Juez conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica del imputado, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).