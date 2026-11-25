La Fiscalía General del Estado, obtuvo la vinculación a proceso, dictada en contra del imputado Efraín O. L., por el delito de homicidio calificado, cometido en la ciudad de Chihuahua.

Los argumentos y datos de prueba presentados por un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, acreditaron que el 26 de diciembre de 2025, el imputado privó de la vida a la víctima cuando le disparó con un arma de fuego en un domicilio ubicado en la calle Privada Río Santiago, en la colonia Riberas de Sacramento.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión, el miércoles 18 de noviembre y ayer, martes 23 de, el Juez conocedor de la causa penal 5336/2025 resolvió la situación jurídica de Efraín O. L., e impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó como plazo de investigación complementaria un lapso de cuatro meses.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de investigar y perseguir los delitos que atentan contra la vida de las y los chihuahuenses, así como de procurar justicia para las víctimas.

**De acuerdo con el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el imputado se presume inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional.