Aunque se utilizan como verduras en la cocina, alimentos como el jitomate, el pepino y el chayote son frutos según la botánica.

La botánica considera frutos a aquellos que se desarrollan a partir de una flor y contienen semillas, mientras que en la cocina se les llama verduras por la forma en que se preparan y consumen.

Estas son algunas de las verduras que en realidad son frutos:

Jitomate

Nace de una flor y tiene semillas en su interior, por lo que, de acuerdo con las reglas de la botánica, se considera un fruto.

Pepino

El pepino pertenece a la familia de las cucurbitáceas, al igual que la calabaza y el melón. Por esta razón, desde el punto de vista botánico, se clasifica como un fruto.

Calabacita

Botánicamente, la calabacita es un fruto. Se desarrolla a partir de la flor de la planta y contiene semillas en su interior, aunque en la cocina se clasifica como verdura u hortaliza.

Pimiento morrón

El pimiento morrón es un fruto desde el punto de vista botánico, ya que crece a partir de la flor de la planta y contiene semillas en su interior.

En la cocina se considera una verdura debido a su sabor poco dulce y a que se utiliza principalmente en platillos salados, ensaladas y guisos.

Berenjena

La berenjena es una hortaliza de fruto que pertenece a la misma familia botánica que las papas y los tomates. Botánicamente, se considera una fruta, específicamente una baya, pero en la cocina y en el día a día se clasifica como verdura u hortaliza.

Se desarrolla a partir de la flor y contiene semillas en su interior, al igual que el jitomate y el pepino.

Chayote

El chayote es el fruto de la planta Sechium edule, perteneciente a la familia de las cucurbitáceas. Se desarrolla a partir de la flor y contiene una semilla en su interior.

Tiene un sabor suave y poco dulce, por lo que se utiliza en caldos, guisos, ensaladas y rellenos, al igual que otras verduras.