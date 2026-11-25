Adriana Caballero Fridstein es originaria de Villahermosa, Tabasco, estudió Imagen Pública, participó en el certamen Flor Tabasco 2024 y ahora se comprometió con Leonardo, hijo de Pepe Aguilar.

Originaria de Villahermosa, Adriana, hasta donde sabemos, la futura nuera de Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez trabaja en el ámbito de la imagen pública y las relaciones públicas.

¿Quién es Adriana Caballero Fridstein, la prometida de Leonardo Aguilar?

Adriana Caballero Fridstein tiene 25 años y es originaria de Villahermosa, Tabasco. Estudió la licenciatura en Imagen Pública y complementó su formación con estudios de teatro musical.

Actualmente trabaja como consultora en imagen y publicidad y dirige su propio negocio llamado Imagen a la Carta.

A través de este negocio ofrece servicios personalizados para ayudar a sus clientes a definir y desarrollar una imagen acorde con su personalidad y estilo de vida.

Entre sus servicios se encuentran asesorías de colorimetría, análisis de guardarropa, estudios de morfología facial y corporal, así como acompañamiento para realizar compras de ropa y accesorios.

Adriana Caballero Fridstein, prometida de Leonoardo Aguilar (Instagram)

También cuenta con formación especializada en imagen y estilismo, que incluye capacitación de Elle Education en Madrid, de acuerdo con reportes de medios nacionales.

A diferencia de Leonardo, cuya carrera musical lo ha mantenido desde temprana edad en contacto con los medios de comunicación, Adriana ha mantenido un perfil más reservado en redes sociales.

Sin embargo, su trabajo y algunos de sus proyectos profesionales pueden conocerse a través de la cuenta de Instagram de Imagen a la Carta.

Adriana Caballero participó en el certamen Flor Tabasco 2024

Antes de que su nombre se relacionara con el de Leonardo Aguilar, Adriana Caballero participó en uno de los eventos más tradicionales de su estado, la Feria Tabasco.

En 2024 fue elegida embajadora del municipio de Centro, cuya cabecera es Villahermosa, para participar en el certamen Flor Tabasco, una competencia en la que representantes de los 17 municipios buscan obtener el reconocimiento de Flor de Oro.

Adriana Caballero Fridstein, prometida de Leonoardo Aguilar (Instagram)

Su participación la colocó entre las tres finalistas del concurso, junto con las representantes de Huimanguillo y Nacajuca. La ganadora de aquella edición fue Constanza María Garza Herrera, embajadora de Huimanguillo, quien recibió el título de Flor Tabasco 2024.

Leonardo Aguilar y Adriana Caballero (Instagram)

En una entrevista publicada por Tabasco HOY durante su participación, Adriana explicó que había recibido invitaciones anteriores para representar a Centro, pero decidió esperar hasta concluir sus estudios universitarios.

En dicho concurso, también habló de su interés por promover la unidad entre las participantes y de la importancia que tenía para ella representar al municipio donde nació.

En ese momento tenía 24 años y ya contaba con el título en Imagen Pública. Además, colaboraba con una fundación dedicada a apoyar a sobrevivientes de cáncer de mama, de acuerdo con la información publicada por medios locales.

Adriana Caballero Fridstein, prometida de Leonoardo Aguilar (Instagram)

Su participación en Flor Tabasco le dio visibilidad en el ámbito social de Villahermosa, antes de que su relación sentimental con el hermano de Ángela Aguilar y cuñado de Christian Nodal la colocara de manera más clara bajo los reflectores.

¿Cómo comenzó la relación de Adriana Caballero y Leonardo Aguilar?

Aunque la pareja no ha compartido detalles de cómo se conoció ni cuándo comenzó su noviazgo, las primeras fotografías de ambos circularon durante los festejos de cumpleaños de Christian Nodal,esposo de Ángela Aguilar.

Las imágenes dieron origen a rumores de romance entre Leonardo y Adriana, que finalmente el propio cantante oficializó al compartir una fotografía con ella en abril de 2026.

Adriana Caballero Fridstein, prometida de Leonoardo Aguilar (Instagram)

Se trató de una felicitación de cumpleaños para Adriana, en la que Leonardo escribió un mensaje que hizo evidente su noviazgo: “Feliz cumpleaños, mi chaparrita preciosa. Te amo”.

Desde entonces, el cantante ha compartido algunos momentos junto a su pareja, aunque los dos han preferido manejarse en un bajo perfil.

Adriana Caballero Fridstein, prometida de Leonoardo Aguilar (Instagram)

En septiembre de 2026, por ejemplo, fueron vistos juntos en Las Vegas, donde asistieron a un concierto de Carín León.