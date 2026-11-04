Vinculan a proceso a imputado por delitos sexuales en la ciudad de Chihuahua

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Roberto C. D., por los delitos, contra la correcta formación de personas menores de edad y hostigamiento sexual cometidos en perjuicio de una adolescente en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo a los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales, el imputado de 35 años de edad, mostró contenidos de índole sexual a la víctima, en hechos registrados el 31 de julio del 2025, en la colonia Nombre de Dios.

Asimismo, se estableció, que el 24 de julio del año en curso, el imputado, hizo comentarios de índole sexual a la víctima, cuando iban a bordo de un vehículo, en la colonia Villa Juárez.

El imputado fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación mediante una orden de aprehensión el 28 de octubre del 2026, en la colonia Quintas Carolinas, y se procedió en su contra.

El Juez conocedor de la causa penal, consideró que lo expuesto por la representación social, acreditó la probable responsabilidad del imputado, quien ahora enfrentará su situación jurídica bajo la medida cautelar la prisión preventiva en el Cereso ubicado en el municipio de Aquiles Serdán.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).