Shakira viaja a Colombia por la salud de su papá, William Mebarak: esto se sabe sobre su estado

Shakira habría viajado a Barranquilla para acompañar a su familia. Aunque trascendió que William Mebarak fue hospitalizado, una fuente cercana aseguró que permanece en casa.

La salud de William Mebarak, padre de Shakira, volvió a generar preocupación luego de que trascendieran versiones sobre un nuevo quebranto en su estado. La cantante colombiana habría viajado a Barranquilla, su ciudad natal, para reunirse con su familia y acompañar a su padre, de 95 años.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de William Mebarak?

La información fue difundida inicialmente por el programa Al Rojo Vivo, de Telemundo, que reportó que el empresario y escritor habría sido ingresado a una clínica de Barranquilla.

Sin embargo, horas después surgió una versión distinta: una fuente cercana a la familia aseguró a la emisora colombiana La FM que William Mebarak no está hospitalizado y permanece en su domicilio, acompañado por sus seres queridos y siguiendo sus tratamientos habituales.

Hasta el momento, Shakira no ha hecho declaraciones públicas para confirmar los motivos de su viaje ni ha compartido detalles sobre la condición médica de su padre.

“Este es un tema íntimo y de la familia. No está hospitalizado, él está en casa con su familia”, señaló la fuente a la emisora colombiana.

La misma persona explicó que William continúa con los tratamientos médicos que recibe habitualmente, aunque pidió prudencia y respeto por la privacidad de la familia.

Así, por ahora, no existe una confirmación pública de que William Mebarak haya sido hospitalizado nuevamente ni información médica detallada sobre el motivo de la preocupación.

Los problemas de salud que ha enfrentado el padre de Shakira

En los últimos años, William Mebarak ha atravesado distintos episodios médicos que han requerido atención especializada y han mantenido a su familia pendiente de su recuperación.

En 2022 sufrió una caída que le provocó un traumatismo craneal. Posteriormente, en 2023, fue intervenido quirúrgicamente para tratar la hidrocefalia que padecía, una condición que provoca una acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Durante el procedimiento le colocaron una válvula para ayudar a controlar esa acumulación.

En junio de 2024, el padre de la cantante fue hospitalizado por una neumonía y permaneció en cuidados intensivos. La propia Shakira agradeció entonces al personal médico que lo atendió y los mensajes de apoyo que recibió su familia.

Más recientemente, en mayo de 2026, William Mebarak presentó un episodio isquémico que requirió atención médica en Barranquilla. De acuerdo con los reportes publicados entonces, permaneció alrededor de 24 horas en la Unidad de Cuidados Intensivos antes de continuar su recuperación.

Estos antecedentes ayudan a entender por qué las nuevas versiones sobre su bienestar han despertado inquietud, aunque no permiten establecer cuál es la situación médica que enfrenta actualmente.