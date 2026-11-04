Detuvo Policía Municipal a hombre en seguimiento a robo a interior de vehículo; recuperan objetos con apoyo de PECUU

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 4 de noviembre de 2026.- Elementos de la Policía Municipal de la Subdirección de Inteligencia detuvieron a un hombre y aseguraron un automóvil presuntamente relacionado con un robo al interior de vehículo, como resultado de investigaciones de campo y gabinete, con apoyo de cámaras de la Plataforma Escudo Chihuahua (PECUU) y analistas del DAT.

El seguimiento corresponde a un robo ocurrido el pasado 24 de octubre, en las calles Sierra Magisterial y Cheyenne, donde un hombre descendió de un automóvil tipo sedán, color guinda, y sustrajo de una camioneta Chevrolet Cheyenne una mochila con artículos deportivos y una bocina.

A través de entrevistas, labores de investigación y revisión de cámaras, el personal identificó el automóvil presuntamente involucrado. Este miércoles, analistas del DAT informaron que circulaba por el bulevar Fuentes Mares, por lo que los agentes acudieron al sector y lo localizaron en el cruce con la calle Siqueiros, de la colonia Veteranos.

Tras indicarle el alto y realizar una revisión, los policías localizaron una mochila deportiva naranja, una cuerda para saltar marca Wilson, otra cuerda de color naranja, una cámara de llanta para bicicleta y una bocina JBL, objetos que coincidían con los reportados como robados.

En el lugar fue detenido quien se identificó como Samuel Iván S. M., de 34 años, y trasladado al Centro de Detención Municipal Zona Sur para su registro. El automóvil quedó asegurado en el corralón de la Comandancia Sur y se informó a la Unidad de Robos para dar continuidad a las investigaciones.