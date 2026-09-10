Vinculan a proceso a Diego ‘N’ y Gerardo ‘N’, presuntos homicidas de tecladista de Camilo Séptimo y su familia

Tlalnepantla. Méx. La Juez Control de Iris Miranda Marcos vinculó a proceso penal a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” por su probable participación en el homicidio calificado de Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, músico y tecladista de Camilo Séptimo, su esposa víctima de interrupción de gestación con violencia, su hija de tres, su trabajadora, y la mascota de la familia, en hechos registrados 1 de septiembre de 2026 en Atizapán de Zaragoza.



La Juez aceptó los elementos de prueba aportados por cinco Ministerios Públicos, y respaldados por abogados dos privados, quienes durante una sesión que se desarrolló entre las 09:30 y 17:00 horas de este miércoles, aportaron 70 elementos de prueba para argumentar la vinculación a proceso para los dos imputados y que dijeron iban tras “una caja fría con cantidades millonarias de dólares en bitcoins”.



La Juzgadora estableció un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación y reiteró la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro penitenciario de San Pedro Barrientos, y destacó como fundamentales la entrega de vídeos donde se observa el ingreso de Diego Sebastían al edificio de departamentos, ubicado en Bosque de Amates, fraccionamiento Grand Viure, municipio de Atizapán de Zaragoza.



Testimonios del amigo de Jonathan y de tres guardias de seguridad del edificio de departamentos, recabadas por el Ministerio Público, refieren que poco antes de las ocho de la noche, Gerardo y Diego, este último al frente del volante del Kia, se opuso a que el auto fuera revisado, y con pistola en mano exigió salir y con palabras amenazantes hacia el amigo del tecladista y una mujer de seguridad, se fue a toda prisa.



Así como el hallazgo del auto Kía en el municipio de Tecámac, fueron elementales para la determinación de la juez para determinar el inicio del proceso penal en contra de los detenidos, en una acción en la cual, Diego Sebastián “N” le daría a Gerardo “N” 2 millones de pesos “por la ayuda” para encontrar criptomonedas que suponían tenían las víctimas en su departamento.