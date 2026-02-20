Vinculan a proceso a detenidos con narcóticos y arma de fuego en la colonia Villa Nueva

• Los detuvieron en flagrancia, a bordo de un automóvil en las calles Unidad y 16 de septiembre

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo la vinculación a proceso de los imputados José Alfredo S. G. y Roberto Ramón B. H., por delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

Los imputados fueron detenidos el 12 de febrero de 2026, cuando fueron sorprendidos a bordo de un vehículo, en posesión de dos envoltorios con metanfetamina y un arma de fuego calibre .9 milímetros, en la intersección de las calles de la Unidad y 16 de septiembre, en la colonia Villa Nueva, de esta ciudad de Chihuahua.

En la continuación de la audiencia inicial, esta representación social acreditó ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 310/2026, la probable responsabilidad de los imputados, quienes enfrentarán su situación jurídica bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).