Lucía fue compañera y amiga, nos consterna el asesinato y exigimos justicia: Hugo González

El regidor de Morena, quien también es el coordinador estatal del partido guinda, lamentó con profunda tristeza el asesinato de quien dijo ser su compañera y amiga, por lo que condenó el cobarde crimen.

El morenista hizo un llamado a la gobernadora Maru Campos para que se investigue y se dé con el responsable. “Pido que hagan su trabajo y pongan orden, desgraciadamente Chihuahua llegó al lugar número uno en violencia, por ello, nos parece lamentable y hacemos una exigencia directa a la gobernadora, que, en lugar de andar de giras políticas recibiendo a personalidades de ultraderecha, que mejor se ponga a trabajar aquí”.

En cuanto a la seguridad, González Muñiz afirmó que la Federación está de lado del Estado para trabajar en conjunto con los elementos de la Guardia Nacional, sin embargo, este reciente hecho violento, compete al Estado .

Finalmente, el morenista en modo sarcástico dijo: Si con todo y la CIA estamos en el top tres del estado más violento del país.