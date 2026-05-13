Con liderazgos ciudadanos y legítimos, el PVEM se posiciona en Cuauhtémoc rumbo al 2027

En un ambiente de unidad y con miras hacia el futuro, un grupo de liderazgos ciudadanos y legítimos anunció el inicio de un camino conjunto para hacer frente a los grandes desafíos que enfrentan el municipio de Cuauhtémoc y toda su zona de influencia.

Octavio Borunda, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), señaló que, con compromiso y visión compartida, existe el momento de sumar esfuerzos para consolidar un proyecto sólido, cercano a la gente y a la altura de las necesidades que demanda la tierra que habitan.

El legislador reconoció el liderazgo de dos cuauhtemenses, Sigfredo Corral Pérez y Carlos Martínez Barriga, a los que consideró piezas clave para impulsar este proyecto colectivo.

Dijo que ambas personalidades serán las encargadas de construir propuestas viables que impacten positivamente en áreas como seguridad, desarrollo económico, infraestructura y bienestar social en esta región manzanera.

“Seguimos caminando juntos, con la convicción de que la unión y el trabajo en equipo son el único camino para transformar nuestra realidad”, expresó el diputado Borunda.

Agregó que, con ello, el PVEM reitera su llamado a la sociedad a sumarse a estos liderazgos incluyentes y comprometidos con el futuro de Cuauhtémoc.