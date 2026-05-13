Inicia FGE procedimiento administrativo contra Zuany Portillo

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que inició un procedimiento administrativo por una posible omisión atribuida al Fiscal de Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany Portillo, tras la actualización de información relacionada con el desmantelamiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, hecho que derivó en su renuncia al cargo.

De acuerdo con el comunicado FGE/FG-013, emitido este 13 de mayo de 2026 en la ciudad de Chihuahua, la información fue presentada por la licenciada Wendy Paola Chávez, titular de la Unidad Especializada para la Investigación de los hechos relacionados con el caso.

La dependencia estatal señaló que, tras la revisión y actualización de los datos del expediente, se detectó una posible omisión por parte del ahora exfuncionario, por lo que se dio inicio al procedimiento administrativo correspondiente.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha detallado la naturaleza específica de la presunta omisión ni las posibles responsabilidades derivadas del caso. Tampoco se informó quién ocupará el cargo dejado por Zuany Portillo.

El caso del narcolaboratorio desmantelado en el municipio de Morelos continúa bajo investigación por parte de las autoridades estatales.