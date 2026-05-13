Deslaves dejan viviendas al filo del colapso en Lomas de Chamizal, Cuajimalpa

Ciudad de México. Parte de una vivienda en la colonia Lomas de Chamizal, en Cuajimalpa, colapsó ayer por un deslave en la barranca La Diferencia y deslizamientos que continuaron este miércoles mantienen en riesgo a al menos una decena de construcciones más.

Tras la tormenta del pasado lunes, un derrumbe había ya ocasionado daños en el patio de otra vivienda contigua, pero los deslizamientos comenzaron desde el 13 de febrero con motivo de una excavación iniciada por uno de los vecinos, que si bien ya fue clausurada por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), no se realizaron acciones para mitigar el riesgo.

Familias afectadas explicaron que desde esa fecha iniciaron gestiones ante la alcaldía, pero en su primera evaluación, la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil descartó una situación de riesgo.

Tampoco intervino aun después de que la Sedema clausuró la obra y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIPC) del gobierno central emitió un dictamen el 24 de febrero en el que determino un riesgo alto y dispuso entre las medidas correctivas y preventivas que la alcaldía debía coadyuvar en la estabilización del talud, ni con otro dictamen del 24 de marzo del Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC) que alertó también de iniciar medidas de mitigación inmediatas.

La vivienda colapsada y la que presentó daños en su patio se ubican en el predio de avenida Stim 54, ocupado por seis familias emparentadas, donde otras dos viviendas más están en situación de riesgo. En el callejón 1er. Retorno de Stim, se ubica el resto de las viviendas en riesgo, ocupadas también por familias emparentadas, incluida la que ocasionó el daño en la ladera de la barranca.

En un recorrido se observaron fisuras en muros de las construcciones, así como grietas en la tierra contigua a la ladera y en los pisos de concreto de los patios y pasillos que una de las vecinas afectadas, quien solicitó reservar su identidad, explicó que a decir de un técnico del Instituto de Vivienda (Invi) que les ofrecieron gestionar apoyos de la dependencia, son indicios de otro inminente deslizamiento.