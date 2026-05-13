COPARMEX Chihuahua respalda acciones del estado contra la delincuencia y llama a no politizar los temas de seguridad

• El organismo indica que, si hay procesos judiciales abiertos, se respeten y se mantengan en esas instancias hasta que concluyan.

(Chihuahua, Chih. – a 13 de mayo de 2026). La COPARMEX Chihuahua manifestó su respaldo institucional a las acciones que el Gobierno del Estado, encabezado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, ha venido impulsando en materia de seguridad y combate a los grupos delincuenciales que afectan a distintas regiones de Chihuahua.

El organismo empresarial consideró que, en un contexto complejo para el país, resulta fundamental reconocer los esfuerzos institucionales orientados a fortalecer el Estado de Derecho, recuperar espacios para la ciudadanía y enfrentar a las estructuras criminales que durante años han generado violencia, incertidumbre y afectaciones para las familias y sectores productivos.

Desde COPARMEX se destacó que las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado reflejan una postura firme frente a la delincuencia organizada y una voluntad de coordinación con las distintas corporaciones e instituciones responsables de la seguridad pública, en apego a la legalidad.

Asimismo, el organismo empresarial expresó su preocupación ante el ambiente de confrontación política generado en torno a estos temas, particularmente luego de recientes señalamientos y movilizaciones impulsadas desde actores vinculados al partido en el gobierno federal.

En ese sentido, el Centro Empresarial hizo un llamado a evitar la politización de asuntos relacionados con seguridad y justicia, recordando que cualquier investigación o procedimiento legal debe mantenerse dentro de las instancias institucionales y judiciales correspondientes, con apego a derecho y sin convertirse en herramientas de presión o confrontación política.

El presidente Jorge Treviño Portilla, señaló que la ciudadanía demanda resultados, estabilidad y coordinación entre autoridades, no divisiones que debiliten los esfuerzos institucionales para combatir la inseguridad.

“Hoy más que nunca Chihuahua necesita unidad, responsabilidad institucional y respaldo a las acciones que buscan enfrentar a quienes dañan la paz y la tranquilidad de las familias. La seguridad no debe utilizarse como un instrumento de confrontación política”, expresó.

Treviño Portilla indicó además que el combate a la delincuencia organizada requiere continuidad, coordinación y fortalecimiento institucional, por lo que consideró importante cerrar filas en torno a los esfuerzos legítimos orientados a preservar la seguridad y el desarrollo del estado.

Finalmente, COPARMEX Chihuahua reiteró su disposición para seguir colaborando desde el sector empresarial en favor de iniciativas que fortalezcan el Estado de Derecho, la estabilidad social y las condiciones de competitividad para Chihuahua.