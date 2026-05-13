Trump le dice a Xi: “Vamos a tener un futuro fantástico juntos” durante reunión en Pekín

Pekín. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le aseguró este jueves a su homólogo chino, Xi Jinping, que las dos superpotencias tendrán un “futuro fantástico” juntas, durante su esperada reunión de alto nivel en Pekín.

“Es un honor estar con usted. Es un honor ser su amigo, y la relación entre China y Estados Unidos va a ser mejor que nunca”, aseguró el magnate republicano en el encuentro celebrado en el Gran Salón del Pueblo de la capital china. “Vamos a tener un futuro fantástico juntos”, agregó.