Vinculan a proceso a detenida por un cuantioso robo a cuentahabiente

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso, dictada en contra de la imputada Erika J. M., de 37 años de edad, por el delito de robo calificado, cometido en perjuicio de un cuentahabiente, en hechos registrados en Ciudad Juárez.

En la continuación de la audiencia inicial, el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, expuso suficientes datos de prueba para acreditar la posible participación de la imputada en el robo con violencia, cometido el 28 de agosto del 2026, en la colonia La Joya.

De acuerdo a la investigación ministerial, la imputada tuvo participación en el ilícito en el que un masculino amenazó con un arma de fuego a la víctima para despojarla de 427 mil 640 pesos, mismos que acababa de retirar de una sucursal bancaria.

Erika J. M., fue detenida por elementos de la Agencia Estatal de Investigación con una orden de aprehensión, en el cruce del eje vial Juan Gabriel y calle Aserraderos, de la colonia San Antonio, en Ciudad Juárez

El Juez de Control conocedor de la causa penal 4229/2026, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva a la imputada y resolvió su situación jurídica, además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).