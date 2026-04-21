Vinculan a proceso a chofer de transporte por intentar atropellar a un agente de la SSPE

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Isac R. A., por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, cometido a un agente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el 12 de abril de 2026, en Ciudad Juárez.

Por medio de datos de prueba y argumentación jurídica, el agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Contra la Vida, acreditó la posible participación del imputado, en la conducta criminal cometida a la víctima, en las calles Mulleres y Perdiguero, de la colonia Rincones de Salvárcar Etapa II.

De acuerdo con la investigación ministerial, en el lugar, el imputado, prensó un brazo al policía de la SSPE con la puerta del camión de transporte que conducía, arrastrándolo por varios metros y dejándolo con lesiones de gravedad.

Situación que se generó después de que el imputado opuso resistencia para una revisión por parte de los agentes que realizaban labores de investigación.

Hechos por los que el imputado fue detenido en los términos de la flagrancia y se procedió en su contra.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica del imputado, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).