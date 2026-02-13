Vinculan a imputado por robo de vehículo en Ciudad Juárez

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo un auto de vinculación a proceso penal en contra de Víctor Manuel M. G., por su probable responsabilidad en el delito de robo de vehículo, cometido el pasado 07 de febrero, en Ciudad Juárez.

En la audiencia de continuación de inicial, el agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos de Robo de Vehículo, hizo del conocimiento a Víctor Manuel M. G., que se le atribuye haber hurtado un vehículo de la marca Nissan Sentra, color azul, en las calles Óscar Flores y Ángel Rodríguez, de la colonia la Cuesta.

Posteriormente, el imputado fue arrestado al darse la fuga en los términos de la flagrancia por Policías Municipales, quedando a disposición de la autoridad correspondiente.

El Juez de Control, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, y fijó dos meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).