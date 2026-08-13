Vinculado a proceso por violación y contra la correcta formación de menores de edad en Ciudad de Juárez

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado José Luis S. A., por violación agravada en grado de tentativa y por el delito que atenta contra la correcta formación de menores de edad, en hechos registrados en Ciudad Juárez.

Por medio de datos de prueba expuestos por el Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, contra la Familia y Trata de Personas, se acreditó la probable responsabilidad del imputado en hechos registrados los días 18 de abril y el 23 de abril del 2026, al interior de un domicilio ubicado en la colonia División del Norte.

Fue detenido mediante una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación y puesto a disposición del Tribunal en el Distrito Judicial Bravos para proceder penalmente en su contra.

Ante los argumentos incriminatorios, el Juez conocedor de la causa penal, resolvió iniciar un proceso penal en contra del imputado, situación jurídica que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva, fijándole dos meses de plazo para el cierre de investigación complementaria.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)