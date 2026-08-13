Persiste pronóstico de lluvias y viento para este jueves en el estado

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este jueves 13 de agosto se pronostican lluvias puntualmente fuertes, rachas de viento superiores a los 55 kilómetros por hora (km/h) y posible caída de granizo en distintas regiones del estado.

Esta tarde se esperan precipitaciones de moderadas a puntualmente fuertes, de 25.1 a 50 milímetros (mm) en los municipios de Guadalupe y Calvo, y Balleza.

Serán de dispersas a moderadas con chubascos, de 5.1 a 25 mm, en Madera, Temósachic, Namiquipa, Bocoyna, Urique, Batopilas, Morelos, Guachochi, Nonoava, Julimes, Saucillo, Satevó, Valle de Zaragoza, Rosario, El Tule, Huejotitán, San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara, Matamoros, San Francisco de Conchos, Camargo y La Cruz.

En el resto del estado se pronostican lluvias aisladas a dispersas, de 2.1 a 5 mm, acompañadas de posible actividad eléctrica, ráfagas de viento y granizo.

Las rachas podrían superar los 55 km/h en Chihuahua, Rosales, Valle de Zaragoza, Parral y Allende, con posibilidad de tolvaneras, y podrían rebasar los 45 km/h en Aquiles Serdán, Meoqui, Delicias, Saucillo, López, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo y Ojinaga.

Las temperaturas máximas alcanzarán hoy los 38°C en Ojinaga; 37°C en Chínipas; 35°C en Juárez, Delicias y Camargo; 34°C en Jiménez; 32°C en Chihuahua; 29°C en Parral; 26°C en Temósachic y Cuauhtémoc y 22°C en Guachochi.

La CEPC exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, extremar precauciones al conducir ante la posible presencia de tolvaneras y reportar cualquier emergencia al 9-1-1.