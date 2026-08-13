“Deben atenderse prioridades públicas”, señala Canaco por construcción de Edificio Empresarial

Los recursos públicos deben atender prioridades públicas. Ante las declaraciones realizadas respecto a la postura de CANACO SERVYTUR CHIHUAHUA sobre el proyecto denominado Centro Empresarial, el Consejo Directivo considera necesario precisar su posición de manera clara, respetuosa y responsable.

Nuestra postura no parte de una confrontación entre organismos empresariales. Parte de una pregunta elemental: ¿Cuál debe ser el destino de recursos que tienen su origen en una contribución obligatoria de las empresas y negocios familiares de Chihuahua?

Consideramos que existe una diferencia de fondo sobre las prioridades y sobre el uso que debe darse a esos recursos.

Se nos ha preguntado públicamente cuáles son las necesidades que consideramos más importantes. La respuesta es amplia y concreta: seguridad en corredores y zonas comerciales; movilidad; infraestructura vial; estacionamientos y transporte público; rehabilitación y reactivación del Centro Histórico; promoción turística; salud; educación; infraestructura pública; así como programas y mecanismos de financiamiento que fortalezcan a las miles de micro, pequeñas y medianas empresas y negocios familiares que todos los días generan empleo, inversión y bienestar en Chihuahua.

Existen muchas necesidades y proyectos capaces de producir un beneficio social y económico mayor.

Pero hay, además, una consideración de fondo que no podemos dejar de señalar:

El incremento al Impuesto Sobre Nómina que contribuyó al fondeo del Centro de Exposiciones y Convenciones no fue autorizado con el propósito de construir oficinas para organismos empresariales ni espacios destinados a albergar a determinados grupos empresariales.

Estos recursos tienen su origen en una contribución obligatoria pagada por las empresas y negocios familiares de Chihuahua. Por ello, independientemente de la figura o mecanismo jurídico mediante el cual sean administrados, su utilización debe responder siempre a una pregunta fundamental:

¿Cuál es el mayor beneficio que estos recursos pueden generar para Chihuahua y para las familias que aquí viven?

Desde CANACO SERVYTUR CHIHUAHUA reconocemos que una inversión destinada a fortalecer Expo Chihuahua puede justificarse plenamente cuando amplía su capacidad para atraer exposiciones, congresos, convenciones, eventos y visitantes; cuando genera mayor derrama económica y beneficia a hoteles, restaurantes, comercios, transportistas, prestadores de servicios y a toda la cadena económica de nuestra ciudad y nuestro estado.

Nuestra Cámara cuenta con patrimonio propio y, con recursos privados generados por la propia institución, construyó su edificio sede. No estamos solicitando oficinas dentro de este proyecto ni pretendemos ser beneficiarios de estos recursos.

CANACO SERVYTUR CHIHUAHUA está en plena disposición de facilitar y poner a su disposición 2,000 m2 de terreno donde se pudiese albergar un edificio para estos organismos empresariales. Además de prestar sus propias instalaciones cuando sea necesario para actividades que beneficien al sector empresarial y productivo del estado.

Precisamente por ello sostenemos que destinar recursos provenientes de un nuevo impuesto o de un incremento tributario a un propósito distinto de aquel que justificó su creación se aparta de la intención real y del interés público que debe orientar su aplicación.

Nuestra postura también es clara en materia de rendición de cuentas:

Por ello, hacemos un llamado respetuoso al Comité Técnico de Expo Chihuahua para que sigan el ejemplo de la Gobernadora del Estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, para que contribuyan a garantizar la máxima transparencia, fiscalización y rendición de cuentas sobre el origen y destino de estos recursos, y a revisar que su utilización corresponda al propósito para el cual fueron establecidos, tal y como la

Gobernadora da muestra día con día en su actuar.

Los organismos empresariales debemos ser los primeros en poner el ejemplo.

Quienes representamos a empresas y negocios familiares exigimos permanentemente a los gobiernos austeridad, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y que cada peso se destine donde produzca el mayor beneficio social y económico. Debemos defender esos mismos principios cuando los posibles beneficiarios podemos ser los propios organismos empresariales.

Queremos dejarlo claro:

No estamos en contra de las empresarias y los empresarios de Chihuahua. Los representamos con orgullo.

No estamos en contra de Expo Chihuahua.

Estamos a favor de fortalecer e incrementar su capacidad para generar turismo de reuniones, inversión y derrama económica.

Pero también estamos convencidos de que las prioridades públicas deben estar por encima de intereses o comodidades particulares.

Las diferencias entre organismos empresariales pueden y deben discutirse con respeto. El respeto institucional, sin embargo, no significa guardar silencio cuando existen decisiones que deben ser explicadas a quienes aportan los recursos y a la sociedad.

Por ello, reiteramos nuestra disposición al diálogo, pero también nuestra convicción de que antes de comprometer o ejercer recursos para este proyecto debe existir información pública suficiente, transparencia, fiscalización y certeza absoluta sobre su destino y beneficio colectivo.

Porque al final esta discusión no es sobre quién tendrá una oficina.

Es sobre cómo se utilizan los recursos que aportan las empresas y negocios familiares, qué prioridades queremos atender y qué Chihuahua queremos construir.

CONSEJO DIRECTIVO 2026

CANACO SERVYTUR CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., 13 de agosto de 2026.