Se reúnen en Chihuahua especialistas para fortalecer la evaluación educativa en salud

– _Inicia Curso-Taller Regional para Evaluadores de Planes y Programas de Estudio en la materia_

Chihuahua es sede del Curso-Taller Regional para Evaluadores de Planes y Programas de Estudio del Área de la Salud, adiestramiento encaminado a fortalecer las competencias de quienes participan en la revisión y análisis de planes y programas académicos del rubro.

El encuentro realizado en coordinación con la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (Dgces), reúne a cerca de 150 participantes de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas, a fin de promover la calidad educativa y la homologación de criterios a nivel regional.

El curso-taller se desarrolla el 13 y 14 de agosto en el Poliforum de la Facultad de Medicina de la UACH, Campus II, con la participación y apoyo de diversas instituciones educativas.

Durante la jornada se desarrollan actividades de capacitación y mesas de trabajo, enfocadas en el fortalecimiento de las herramientas y conocimientos necesarios para la evaluación de los planes y programas de estudio, relacionados con la formación de profesionales del ramo.

Al acto inaugural asistió el secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza, así como autoridades de la Dgces, de la Secretaría de Educación y Deporte, y de las universidades autónomas de Chihuahua y de Ciudad Juárez.