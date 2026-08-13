Joss Vega se dice lista para presidir el Congreso y para buscar la reelección en el Distrito 15

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Jocelin Vega Vargas se dijo lista para presidir el Congreso del Estado en el último año de la legislatura y confirmó que buscará la reelección en el Distrito 15, luego de registrarse como aspirante en la plataforma del blanquiazul.

“Lista para trabajar, para seguir en mi distrito, para lo que me corresponde como diputada en este momento. Lo que venga y las decisiones que se tengan que tomar, por supuesto que las tomaré como son, con el mismo trabajo y con la misma pasión”.

Mencionó que su nombre ha sido el más sonado en las mesas de negociación y recientemente comenzó a mencionarse a Rossana Díaz, a quien calificó como una excelente diputada y aseguró que cualquiera de sus compañeros y compañeras que asuman la presidencia harán un buen trabajo.

Asimismo, Joss Vega dijo que de no ser ella la próxima presidenta del Poder Legislativo, continuará haciendo su trabajo tal y como lo ha estado desempeñando.