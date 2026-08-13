Estamos en las negociaciones por la Presidencia del Congreso, coordinadores se inclinan porque sea una mujer: Alfredo Chávez

Alfredo Chávez, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, informó que tanto él como sus homólogos de otras bancadas están en las negociaciones por quiénes integrarán la nueva Mesa Directiva, por lo que reveló que el resto de los coordinadores se inclinan porque sea una mujer la que presida el Poder Legislativo durante el tercer año de ejercicio constitucional.

“Estamos en la negociación, yo estaré buscando a los coordinadores y secretarios. Yo vuelvo a insistir, no solo es la Presidencia del Congreso, es también la Mesa Directiva. ¿Qué buscamos? Una Mesa Directiva plural, que represente a todo el Congreso, que no perdamos la institucionalidad”, dijo Chávez Madrid.

El líder de la bancada del PAN afirmó que se trata de una Mesa Directiva en la que “debe ser inteligentes todo mundo, porque es un año electoral y no queremos tener un espectáculo. Yo estaré convocando en próximos días a mis compañeros diputados del PAN, tomar una decisión de cuál va a ser nuestra opción para la Presidencia y como les he dicho, los compañeros y compañeras están listos, cualquiera de los que de los 12, que somos 13, evidentemente un servidor no puede ser presidente, pero cualquiera tiene las capacidades y las aptitudes para serlo”.

“El tema es que en las bancadas los coordinadores se inclinan porque la presidencia la ocupe una mujer, eso hay que decirlo. Y este bueno, estamos en la posibilidad de que de que la Mea Directiva se integre por mujeres y hombres que puedan aportar esa pluralidad y sobre todo ese compromiso institucional”, explicó Alfredo Chávez, quien descartó que en las negociaciones se haya mencionado el nombre de la diputada Rosana Díaz.