Descarta IEE censura al PAN, instrucción de bajar espectaculares vs Morena es medida cautelar mientras resuelven queja

La presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), Yanko Durán Prieto indicó que la instrucción para que el Partido Acción Nacional (PAN) baje los espectaculares con la leyenda “muerte y morena es lo mismo” responde a medidas cautelares en tanto se resuelve la queja que el partido Morena interpuso ante al Instituto Nacional Electoral (INE).

La medida cautelar incluye también la petición para que se baje de las redes sociales del PAN Estatal la grabación de la rueda de prensa en la que la dirigente Daniela Álvarez dio a conocer la campaña con la cual, se colocaron dichos espectaculares.

Las medidas cautelares se determinaron por la Comisión de Quejas y Denuncias del Tribunal Estatal Electoral (TEE) el pasado martes, notificándose la resolución ayer por la tarde y con un plazo de 24 horas para que se cumpla con lo solicitado.

Yanko Durán consideró que la medida cautelar no representa un acto de censura contra la libertad de expresión en el sentido de que, como cualquier derecho, existen límites respecto a los derechos de las demás personas.

Reiteró que como organismo electoral se tiene que atender lo que resuelvan unidades superiores o de lo contrario se incurriría en un desacato judicial.