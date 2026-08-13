Inseguridad en Guadalupe y Calvo ha impedido que el IEE le notifique denuncias a la alcaldesa

La inseguridad en Guadalupe y Calvo ha impedido que personal del Instituto Estatal Electoral (IEE) le notifique de las denuncias en su contra a la alcaldesa de Guadalupe y Calvo, informó la consejera presidenta Yanko Durán.

Al cuestionarla por el estado que guardan las denuncias presentadas por el PRI en contra de Ana Laura González, alcaldesa de Guadalupe y Calvo, por los presuntos delitos electorales de promoción personalizada, mal manejo de los recursos públicos, vulneración al principio de imparcialidad y difusión de propaganda con aparición de menores de edad, la presidenta del IEE informó que no se le han podido notificar.

“Esa todavía no se notifica, se hicieron diligencias previas, pero hemos batallado para acceder al municipio por temas de inseguridad”, reveló Durán Prieto.

La presidenta del IEE explicó que “han sido varias búsquedas en las que preferimos que se regresen las personas, pues porque advertimos que no es seguro que vayan, y tampoco se trata, sabemos la importancia que tienen las denuncias definitivamente, pero creo que en este caso hay que ponderar la importancia y la integridad física y hasta la vida de las personas que colaboran con nosotros”.