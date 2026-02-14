Vinculado a proceso por violación de un menor de edad

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la Unidad Especializada en Investigación en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas, obtuvo la vinculación a proceso en contra de Mario R. G., por el delito de violación agravada.

En la continuación de la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso datos de prueba que acreditaron la probable responsabilidad del imputado en la conducta delictiva de carácter sexual, cometida el 06 de febrero del año en curso, en perjuicio de un menor de ocho años de edad, en Ciudad Juárez.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron a Mario R.G., con una orden de aprehensión que le cumplimentaron el pasado miércoles 11 de febrero, en el cruce del Eje Vial Juan Gabriel y Barranco Azul, en la colonia Toribio Ortega, de Ciudad Juárez.

El órgano jurisdiccional conocedor de la causa penal 496/2026, resolvió la situación jurídica y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).