Aprueban que municipios transmitan en vivo sus sesiones de Cabildo con la tecnología disponible

Con el fin de garantizar el derecho a la transparencia y al acceso a la información, las y los integrantes de la 68 Legislatura del Congreso local, reformaron al artículo 22 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua para que las sesiones de los Cabildos en los Ayuntamientos, se transmitan en vivo con la tecnología disponible.

Este dictamen, fue presentado ante el Pleno por el diputado Arturo Zubía Fernández, miembro de la Comisión de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo, quien mencionó que se contempla que se realicen las transmisiones desde su portal oficial de internet o por plataforma y que las mismas, sean almacenadas para su consulta en el servicio digital que se encuentre al alcance del ayuntamiento.

“Como ocurre en la mayoría de los congresos del país, las sesiones del pleno se transmiten en tiempo real…esto responde a la necesidad de hacer más visible la labor pública con lo que se integra a la ciudadanía en el quehacer gubernamental y promueve su participación en la toma de decisiones”, comentó en tribuna.

Reiteró que la cercanía entre autoridades y ciudadanía fortalece la rendición de cuentas, la transparencia y la participación ciudadana, elementos fundamentales para una gobernanza efectiva; esto permite responder mejor a las necesidades sociales y que se genere una mayor responsabilidad en las y los servidores públicos.

“Se busca reforzar estos principios mediante la promoción de la transmisión en vivo de las sesiones de Cabildo en los municipios de Chihuahua y la mejora de mecanismos de consulta que mantenga informada a la ciudadanía sobre la toma de decisiones municipales”, concretó.

Dijo que no resultaba ajeno para la Comisión Legislativa, diversos factores como lo son la infraestructura necesaria y la demografía de la entidad, por lo que se realizaron adecuaciones necesarias de técnica legislativa para atender la inquietud de las y los iniciadores y con ello, facilitar y garantizar el derecho a la transparencia y al acceso a la información.

Por último, afirmó que se brindará la oportunidad para que se realicen los ajustes administrativos y presupuestales necesarios para dar cumplimiento al decreto y por lo que se han elaborado transitorios pertinentes, donde se establece como plazo para la entrada en vigor hasta el 01 de enero del 2027.