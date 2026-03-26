Presentan Plataforma Centinela a representantes de la Embajada de Canadá en Juárez

Como parte de las acciones de colaboración internacional impulsadas por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, durante la mañana de este 25 de marzo se recibió la visita de representantes de la Embajada de Canadá, quienes acudieron para conocer de primera mano la Plataforma Centinela, considerada uno de los modelos de seguridad más avanzados en el mundo.

La visita se llevó a cabo en el Centro de Mando C7-iA en Ciudad Juárez, donde el titular de la SSPE encabezó una presentación institucional sobre los resultados y alcances operativos de esta herramienta tecnológica aplicada a la seguridad pública.

Durante la sesión, los representantes canadienses Roberto Guerrero y Natalie Claringbull, especialistas en seguridad y gestión institucional, conocieron el funcionamiento del modelo Centinela, el cual tiene como uno de sus pilares el uso de inteligencia artificial para fortalecer la prevención y el combate al delito.

Posteriormente, se realizó un recorrido por las instalaciones del C7-iA, donde se mostraron las capacidades operativas del sistema, incluyendo patrullajes virtuales, seguimiento y trazabilidad de objetivos, así como labores de videoanálisis permanente, todo ello interconectado con subcentros distribuidos en el estado para ampliar la cobertura de vigilancia.

El evento contó también con la participación del subsecretario de Estado Mayor, Luis Aguirre; el director general del C7-iA, Jorge Muro; y como invitado especial, Jorge Renato Chávez, representante de la Secretaría de Turismo en Ciudad Juárez.

Esta visita fortalece la relación bilateral y abre oportunidades de cooperación técnica y estratégica en materia de seguridad, gestión de crisis y atención a emergencias, como parte de la visión impulsada por Gilberto Loya para posicionar a Chihuahua como referente internacional, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.