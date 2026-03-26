Pese a proceso en libertad del presunto asesino de ‘Vico’, DSPM manifiesta respeto por la justicia

Diana María Reyes, encargada del Departamento Jurídico de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) informó que estuvieron presentes en la audiencia de vinculación a proceso de Luis Antonio L. H., acusado de privar de la vida al ejemplar canino perteneciente al grupo K-9.

La audiencia se llevó a cabo a primeras horas de este jueves. Ahí el juez determinó que el auto de vinculación lo deberá de pasar en libertad en lo que se resuelve el caso, en un lapso de tres meses. Por lo tanto, Luis Antonio, no podrá salir de su domicilio a otro país, ya que se le aplicó la medida de entregar documentación migratoria y además, deberá de acudir a firmar cada 15 días.

Por otra parte, el comisario de Seguridad Pública Julio Salas, dijo que los procesos se deben de cumplir.

”Hay que ser respetuosos con los tiempos, vamos a ser respetuosos con la situación jurídica que se resuelva. Confío en los jueces los cuales harán lo correcto”.



Cabe recordar que a principios de febrero en El Fresno, tras atender un llamado por violencia familiar, “Vico” murió en cumplimiento de su deber, apuñalado por el antes mencionado Luis Antonio.