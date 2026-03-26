Inicia operativo Semana Santa Segura 2026

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, encabezada por su titular Gilberto Loya, dio inicio al operativo “Semana Santa Segura 2026”, el cual contempla un despliegue estratégico de elementos en las principales rutas y zonas turísticas del estado, con el objetivo de garantizar la seguridad de las y los vacacionistas.

El banderazo de arranque se llevó a cabo durante la mañana de este 26 de marzo en Juárez, a la altura del kilómetro 30 de la carretera Miguel Ahumada, , donde participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno, incluyendo el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Turismo y la Coordinación Estatal de Protección Civil, entre otras.

Durante el evento, Gilberto Loya hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la precaución y priorizar la seguridad durante el periodo vacacional, destacando que la protección de la vida y la integridad de las personas es una responsabilidad compartida.

El evento contó con la participación de Carlos Ortiz, representante de la gobernadora en Ciudad Juárez; coronel Mauricio Cansino Báez, comandante de la Guarnición Militar de Ciudad Juárez, la diputada Xóchitl Contreras.

Además de Iván Pérez, presidente de CANACO, Luis Corral Torresdey, coordinador de Protección Covil Estatal; así como subsecretarios de la SSPE, representantes de Protección Civil, Cruz Roja y del sector empresarial.

Cabe señalar que durante el operativo de Semana Santa del 2025, la SSPE tuvo acercamiento con más de 192 mil 500 personas a través de labores de proximidad y entrevistas ciudadanas, además de desplegar acciones en 30 municipios, realizar 284 recorridos preventivos, seis apoyos prehospitalarios, cinco apoyos carreteros y 12 apoyos ciudadanos.

Asimismo, se efectuaron 14 despliegues aéreos, 48 vuelos con dron y 14 patrullajes virtuales, por lo que para este 2026 se prevé reforzar aún más las capacidades operativas para mantener saldo blanco durante la temporada.

Estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad impulsada por Gilberto Loya para brindar tranquilidad a la ciudadanía y visitantes, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.