Encabeza Gilberto Loya firma de convenio con FICOSEC

El Secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Gilberto Loya, formalizó un Convenio de Participación y Colaboración con FICOSEC con el objetivo de robustecer los programas de prevención del delito enfocados en la juventud chihuahuense.

El convenio tiene como finalidad fortalecer los programas de intervención de la SSPE a través de estrategias sistemáticas de monitoreo, evaluación y rediseño, que contribuyan a la disminución de factores de riesgo y la reincidencia delictiva, así como a la identificación de áreas de mejora en iniciativas como EN CLA VE y URUO.

Dentro de estas acciones, la SSPE implementa el programa EN CLA VE Siempre Presentes, dirigido a estudiantes de segundo de secundaria, así como a padres de familia y docentes, con el propósito de brindar herramientas para la autoprotección y la prevención de conductas de riesgo.

Asimismo, el programa Un Reto, Una Oportunidad (URUO) está enfocado en jóvenes de entre 12 y 17 años que han tenido contacto con la ley penal, promoviendo cambios conductuales que favorezcan su reintegración y eviten la reincidencia.

Este convenio responde a la convocatoria emitida por FICOSEC A.C. para el fortalecimiento del Centro Estatal de Prevención, con el objetivo de optimizar el diseño, implementación y evaluación de los programas en beneficio de la juventud.

Durante la firma del convenio estuvieron presentes, Raúl de León, presidente de FICOSEC Juárez, Jean Paul Aguilera, director ejecutivo de FICOSEC Juárez, Alejandro Brugués Rodríguez, director del Colegio de la Frontera Norte.

Mientras que por parte de la SSPE, acudieron, Rosa Isela Gaytán, Subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Ricardo Fernández Acosta, subsecretario de Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social y Omar Tinoco Torres, director general Jurídico de la Secretaría.

La SSPE refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con organismos de la sociedad civil para impulsar estrategias integrales que contribuyan a la construcción de entornos más seguros y a la prevención de la violencia en el estado.