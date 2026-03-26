¡Chihuahua se defiende! Trabajemos juntos por el campo de la región: Marco Bonilla

El alcalde de Chihuahua Marco Bonilla acudió como invitado a la inauguración de la EXPO AGRONORTE 2026 “Todos Somos el Campo”, evento que tuvo sede en Nuevo Casas Grandes y que reúne a varias zonas de la región noroeste del Estado en una feria que busca impulsar la producción agrícola en beneficio de productores y consumidores.

En su mensaje, el Alcalde Bonilla reconoció la organización de esta exposición en su primera edición, donde se reúnen diversos municipios para formar un bloque agrícola con un solo objetivo: fortalecer el campo. Agregó que actualmente el campo chihuahuense está enfrentando uno de los momentos más duros en la historia, exhortándolos a no rendirse.

“Chihuahua nunca será un estado que se doble ante nadie, es un estado que se defiende con la unidad del campo en todas las regiones, porque sabemos que debemos cuidar esta tierra como se defiende lo sagrado. Vamos a levantar la voz las veces que sean necesarias por el campo chihuahuense, ya que sabemos dar la cara por nuestra gente al exigir las mejores condiciones”, puntualizó Marco Bonilla.

Además, Marco Bonilla reconoció a Víctor Enns Friessen por su trayectoria, quien se ha dedicado desde pequeño al campo y por años ha impactado la agricultura de Chihuahua con innovación, ya que con su trabajo ha hecho más eficientes los recursos; supo utilizar de forma óptima el riego, además ha trabajado junto a otros agricultores para crear estrategias y gestión de apoyos.

Señaló que a la par de su trabajo, se le reconoce a Víctor por su persona ya que ha demostrado que siempre debe prevalecer la honestidad y compromiso, y su labor ha unificado esfuerzos para brindarle un mejor futuro al campo chihuahuense.

Durante este encuentro también estuvieron presentes alcaldes de los municipios de Delicias, Buenaventura, Galeana, Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes y Ascensión, quienes también reconocieron la labor de la gente del campo y coincidieron en la importancia de avanzar juntos.