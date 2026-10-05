Vinculado a proceso por homicidio en grado de tentativa cometido a elementos de la SSPE

– También, por posesión del vehículo robado que tripulaba al momento de la agresión

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado José Alfredo R. V., por los delitos de homicidio en grado de tentativa y posesión de vehículo con reporte de robo.

Durante la continuación de la audiencia inicial, un agente del Ministerio Público, expuso datos de prueba fehacientes para acreditar la probable responsabilidad del imputado en los hechos delictivos registrados el 24 de septiembre del año en curso, en el cruce del eje vial Juan Gabriel y calle Ponciano Arriaga, de la colonia Revolución Mexicana, en ciudad Juárez.

Las investigaciones ministeriales, establecieron que, en el citado lugar los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, le marcaron el alto al vehículo de la marca GMC, línea Yukon, de color guinda que tripulaba el imputado, y que cuando los oficiales descendieron de la patrulla intentó atropellarlos.

Hecho que generó una persecución, y en el camino, José Alfredo R. V., realizó disparos de arma de fuego en contra de los agentes preventivos, quien lograron detenerlo en el cruce de las calles Óscar Flores y Delicias, de la colonia Nuevo Hipódromo.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva a los imputados, resolvió su situación jurídica y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).