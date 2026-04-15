Vinculado a proceso por homicidio, asesinó a su patrón y lo arrojó a la basura

• La investigación señala que en 2022 le quitó la vida a su patrón y lo tiró en un tambo de basura en la carretera a Delicias

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, en la ciudad de Chihuahua, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Jesús Javier R. M., por el delito de homicidio calificado.

Los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público, fueron suficientes para acreditar la probable responsabilidad del imputado, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa 2255/2022.

La investigación ministerial establece que el 31 de mayo del 2022, alrededor de las 18:00 horas, en compañía de diversa persona sometió a su patrón en el interior de su domicilio ubicado en la calle Samaniego, en la colonia Dale

Mediante diversos golpes le causaron la muerte, y posteriormente trasladaron su cuerpo en un vehículo de la marca Honda, propiedad de la víctima, hasta el kilómetro 187 de la carretera Chihuahua-Delicias, en donde lo dejaron en el interior de un tambo de basura.

La investigación ministerial permitió individualizar la participación de Jesús Javier R. M., y solicitar la orden de aprehensión con la que fue detenido el 3 de abril de 2026, al haber sido deportado por autoridades de Estados Unidos, en la frontera con Tamaulipas.

El agente del Ministerio Público le formuló imputación y en la continuación de la audiencia inicial, logró que el Órgano jurisdiccional resolviera iniciarle un proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva, para lo cual, se otorgó un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria.

Gracias al trabajo policial y del Ministerio Público, es como se logra dar con los responsables de delitos de alto impacto, así como se proporciona seguridad a las víctimas de que se les hará justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).