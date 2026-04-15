A la espera de mensaje oficial sobre reapertura de exportación ganadera: Mauro Parada

El secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz señaló que están a la espera del mensaje oficial por parte de la Federación para la reapertura de la frontera para el cruce de ganado en pie.

En tanto, dijo que Chihuahua continúa preparándose para retomar la exportación a Estados Unidos, reiterando que los ganaderos locales han hecho un gran esfuerzo para lograr la reapertura de la frontera.

Mauro Parada anunció que, en tanto se dan a conocer los detalles de la reapertura, Chihuahua se prepara para una visita de USDA y veterinarios de Texas que revisarán los protocolos sanitarios de la entidad, con la esperanza de que ello abone a levantar la suspensión de la exportación.

También destacó las gestiones que ha hecho Álvaro Bustillos, presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) para convencer a Estados Unidos de levantar la suspensión a los Estados exportadores, mediante diversas visitas que ha hecho a Washington.