Vinculado a proceso por el homicidio de un hombre en el fraccionamiento Valle del Sol

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Javier Arnoldo R. M., por el delito de homicidio calificado de Luis David Z. R., cometido la noche del 12 junio del año en curso, en la calle Valle de las Peñas del fraccionamiento Valle del Sol, en Ciudad Juárez.

Para obtener el citado resultado, un agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos contra la Vida, acreditó con datos de prueba la probable responsabilidad del imputado, quien, de acuerdo a la investigación ministerial, disparó con un arma de fuego a la víctima.

La detención de Javier Arnoldo R. M., a cargo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) se efectuó el pasado domingo 28 de junio, con una orden de aprehensión.

El Juez de Control conocedor de la causa penal 2675/2026, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva y resolvió la situación jurídica del imputado, además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).