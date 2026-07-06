Aprueban calendario para seguimiento del proceso de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas 2025

Las y los integrantes de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Congreso del Estado, aprobaron el calendario para la etapa de seguimiento del Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades Indígenas, sobre medidas legislativas 2025.

Calendario de actividades de seguimiento de consulta:

Parral, lunes 10 de agosto – 12:00 horas

Belleza, martes 11 de agosto – 12:00 horas

Guachochi, miércoles 12 de agosto – 12:00 horas

Batopilas, viernes 14 de agosto – 19:00 horas

Guerrero, lunes 17 de agosto – 12:00 horas

Creel, martes 18 de agosto – 12:00 horas

Urique, jueves 20 de agosto – 12:00 horas

Juárez, lunes 24 de agosto – 16:00 horas

Chihuahua, martes 25 de agosto – 16:00 horas

Cabe mencionar que, en esta reunión de trabajo realizada en Guachochi, estuvieron presentes las y los diputados: Arturo Medina en su calidad de presidente, Edith Palma como secretaria, así como vocales: Nancy Frías y Octavio Borunda.