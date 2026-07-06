Chihuahua sin afectaciones en renegociaciones del TMEC; señala CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado, dio a conocer que, ante las renegociaciones por el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) para el próximo 20 de julio, se espera se continúen y que Chihuahua siga siendo el estado más exportador.

“Pues la respuesta también es sencilla porque pues hay un tratado vigente, vigente en este momento que está con el que Chihuahua está exportando, este exportando y pues sigue siendo el estado número uno en exportaciones de México y México sigue exportando, entonces estas revisiones o lo que está pasando sentimos que son negociaciones de Estados Unidos o México que desconocemos así a detalle, no sé si hay rumores de que mezclan otros temas de energía, del agua, de la seguridad, etc.”, comentó.

El tratado está vigente actualmente por lo cual Chihuahua continuará exportando independientemente de estas negociaciones que se lleguen a dar, pues se prevé que haya un riesgo con el proceso de negociación.

Cabe destacar que el TMEC será analizado el día 20 de julio y se dio a conocer que tendrá revisión anualmente hasta 2036 que tiene vigencia el actual tratado.

“Creo que a Chihuahua mientras sigan las cosas como van, pues Chihuahua no nos va a afectar. No nos afecta hasta ahorita”, comentó.