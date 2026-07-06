Sesiona Congreso del Estado en Guachochi, corazón de la Sierra Tarahumara

La Diputación Permanente llevó a cabo sus trabajos en la Sierra Tarahumara como parte del compromiso de acercar el trabajo legislativo a todas las regiones de Chihuahua, por lo anterior este lunes la Diputación Permanente sesiono en el municipio de Guachochi.

Esta es una propuesta impulsada por el presidente del Poder Legislativo, Guillermo Ramírez, con el propósito de que el trabajo del Congreso esté cada vez más cerca de las y los chihuahuenses.

En su mensaje, el legislador destacó que Guachochi representa el corazón de la Sierra Tarahumara y una parte fundamental de la identidad de Chihuahua, por la riqueza de sus pueblos originarios, sus tradiciones y la fortaleza de su gente.

“El Congreso no debe quedarse únicamente en la capital. También tiene que estar donde está la gente, escuchar sus voces y reconocer la importancia de cada región de nuestro estado”, expresó.

Guillermo Ramírez señaló que realizar sesiones fuera del recinto legislativo fortalece el vínculo entre las instituciones y la ciudadanía, además de enviar un mensaje claro de cercanía y respeto hacia quienes viven en todos los municipios de Chihuahua.

Asimismo, agradeció la hospitalidad del pueblo de Guachochi y de sus autoridades, al tiempo que reiteró que la representación legislativa cobra mayor sentido cuando las instituciones salen al encuentro de la sociedad.

Con esta sesión, el Congreso del Estado refrenda su compromiso de mantener un Poder Legislativo cercano, abierto y presente en las distintas regiones de Chihuahua, convencido de que escuchar a la gente también es una forma de construir mejores decisiones para el estado.