Desde Guachochi, exige Arturo Medina a gobierno de Morena reparar carretera al municipio

En el marco de la sesión del Congreso del Estado celebrada este lunes en Guachochi, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, el diputado Arturo Medina, presentó un exhorto para exigir al Gobierno Federal la atención inmediata de los tramos federales de la carretera que comunica a este municipio serrano, al advertir que el abandono de esta infraestructura afecta directamente el desarrollo, la seguridad y la calidad de vida de miles de familias.

Medina recordó que el Gobierno del Estado, encabezado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, ha mantenido un avance importante en la rehabilitación de los tramos que son de su competencia, por lo que resulta indispensable que la Federación haga lo propio y asuma la responsabilidad que le corresponde.

“Hoy, desde Guachochi, levantamos la voz para exigir que el Gobierno Federal deje de darle la espalda a la Sierra Tarahumara. No se trata de una petición política, sino de una necesidad urgente para miles de familias que todos los días transitan por una carretera que se encuentra en condiciones inaceptables”, expresó.

El legislador señaló que el deterioro de la vía incrementa los costos de transporte, encarece mercancías, dificulta el traslado de productos regionales y limita el crecimiento económico de una región con enorme potencial turístico y productivo.

Asimismo, destacó que una carretera en malas condiciones representa un riesgo permanente para quienes la utilizan, al aumentar la probabilidad de accidentes y complicar la atención de emergencias, además de obstaculizar el desplazamiento de corporaciones de seguridad, ambulancias y unidades de protección civil.

“La conectividad carretera no es un lujo; es una condición indispensable para el desarrollo. Una carretera segura fortalece la economía, impulsa el turismo, facilita el acceso a servicios básicos y contribuye a brindar mejores condiciones de seguridad para las familias”, sostuvo.

Arturo Medina reiteró que la Sierra Tarahumara merece infraestructura digna y suficiente para responder a las necesidades de sus habitantes y visitantes, por lo que hizo un llamado al Gobierno Federal para que destine los recursos necesarios e inicie, a la brevedad, la rehabilitación integral de los tramos federales de la carretera a Guachochi.

“Los habitantes de la Sierra no pueden seguir esperando. La Federación tiene la obligación de cumplir con Chihuahua y de garantizar carreteras seguras, funcionales y a la altura de la importancia económica, social y turística que tiene esta región para todo el estado”, concluyó.