Continúa pronóstico de lluvia en la entidad para este inicio de semana: CEPC

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) dio a conocer que continúa el pronóstico de lluvia en el estado para el inicio de semana, debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, en interacción con un canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico.

Estas condiciones favorecerán un ambiente caluroso a muy caluroso por la tarde, mientras que en la zona serrana se mantendrá de frío a fresco. El cielo predominará de mayormente despejado a mayormente nublado.

Para la tarde de lunes se esperan vientos con rachas de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h), las cuales pueden superar los 45 km/h en algunos puntos de Juárez, Janos, López, Coronado y Coyame.

En municipios como Chihuahua, Delicias, Parral y Cuauhtémoc, las ráfagas podrán superar los 35 km/h.

Se esperan lluvias moderadas a puntualmente fuertes en Moris, Uruachi, Chínipas, Guazapares y Morelos; de dispersas a moderadas con chubascos en Temósachic, Ocampo, Urique, Batopilas, Guadalupe y Calvo y Guachochi.

Las precipitaciones serán de aisladas a dispersas en la mayor parte de la entidad y podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de viento.

En cuanto a las temperaturas máximas para este lunes, en Chihuahua se prevén 34 grados centígrados (°C), Juárez 37°C, Janos 36°C, Madera 28°C, Temósachic 30°C, Cuauhtémoc 28°C, Ojinaga 37°C, Delicias 36°C, Camargo 35°C, Jiménez 33°C, Parral 30°C, Creel 25°C, Chínipas 37°C, Guachochi 24°C y El Vergel 23°C.

Para el martes se prevé un ambiente de templado a cálido por la mañana y de caluroso a muy caluroso por la tarde, con ambiente de frío a fresco en la zona serrana.